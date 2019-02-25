Директора московской школы доставили в больницу после нападения

Директор московской школы № 2109 Любовь Егорова доставлена в больницу после нападения родственника одной из воспитательниц дошкольной группы. Об этом порталу Москва 24 рассказали в департаменте образования города.

На одну из воспитательниц неоднократно поступали жалобы от родителей, обвинявших ее в жестоком обращении с детьми. В этой связи педагога решили перевести в другую дошкольную группу.

Брат учительницы решил выяснить причины перевода. Утром в понедельник, 25 февраля, мужчина пришел на встречу с директором школы. Между ним и Егоровой произошел конфликт, в результате которого он применил силу. По некоторым данным, мужчина ударил директора школы пакетом, в котором был газовый ключ.

Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого. Егоровой была оказана первая медицинская помощь. Ее здоровью ничего не угрожает. Тем не менее директора школы доставили в больницу для тщательного медицинского обследования.