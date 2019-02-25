В Южном Бутове мужчина ударил пакетом директора школы

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В одной из школ в столичном районе Южное Бутово напали на директора. Подозреваемый уже задержан, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел утром в понедельник, 25 января. Руководитель образовательного учреждения вызвал на беседу воспитательницу детского сада, на которую неоднократно жаловались родители детей из-за жестого обращения. Женщина на встречу с начальством пришла со своим братом. В ходе спора мужчина ударил директора пакетом, который был у него в руках. По данным СМИ, в пакете находился газовый ключ.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции. Агрессивный мужчина задержан, правоохранители проводят проверку.