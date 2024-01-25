Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в провинции Малатья в Турции

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Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали в турецкой провинции Малатья на юго-востоке страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Уточняется, что толчки зафиксировали в 16:04 по местному времени (совпадает с Москвой). Эпицентр был в районе города Батталгази, очаг залегал на глубине 13,9 километра.

Между тем сейсмологи обсерватории Кандилли оценили магнитуду в 5,3. Они считают, что очаг залегал на глубине чуть меньше 6 километров.

Ранее подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в турецкой провинции Кахраманмараш, которая расположена на юго-востоке государства. Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,97 километра.

До этого три землетрясения произошли 31 декабря 2023 года в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 19:37 по московскому времени. В 19:52 в Хаккари произошел новый толчок магнитудой 3,5, а уже в 20:06 случилось третье землетрясение магнитудой 4,5.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Турции