Мужчина ударил ножом прохожую в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на прохожую в центре Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила столичная прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице 2-й Тверской-Ямской. Отмечается, что нападавший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, действовал из хулиганских побуждений, ударив ножом незнакомую женщину и толкнув ее, отчего та упала. После совершения преступления мужчина скрылся, говорится в сообщении.

Как указала прокуратура, потерпевшей понадобилась медпомощь. А 39-летнему мужчине уже предъявлено обвинение, с учетом позиции Тверской межрайонной прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мужчина напал с ножом на полицейского на западе города. По информации прокуратуры Москвы, он скрылся с места происшествия, а пострадавшего госпитализировали.

Главк СК России по столице возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Там заявили, что следователи осмотрели место преступления и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

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