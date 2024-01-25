Посольство РФ не подтвердило кражу 1,2 млн долларов из упавшего в Афганистане самолета

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ NEWS"

Спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов рассказал, что не в курсе пропажи 1,2 миллиона долларов из потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан российского самолета. Об этом пишет "Газета.ру".

"Мне и посольству ничего об этом не известно, поэтому комментировать пока нечего", – заявил он.

25 января издание Hasht e Subh со ссылкой на источники сообщило, что в Афганистане приступили к расследованию по факту кражи 1,2 миллиона долларов из упавшего российского самолета.

Согласно данным СМИ, губернатор от "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) в провинции Бадахшан создал комиссию по выявлению обстоятельств в рамках данного дела.

21 января зарегистрированный в государственном реестре РФ самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Борт пропал с экранов радаров над территорией Афганистана.

Самолет проводил медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков. Позже стало известно, что супруги погибли.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".

На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек