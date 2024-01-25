В Белгороде запущено оповещение о ракетной опасности

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Жителей Белгорода предупредили о ракетной опасности. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале местной администрации.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – говорится в публикации.

Позже оповещение отменили.

Ранее ВСУ атаковали село Репяховка Краснояружского района Белгородской области с помощью очередного дрона-камикадзе. В тот раз пострадал мирный житель – у мужчины контузия. Однако врачи оказали ему необходимую помощь, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

До этого стало известно, что украинские войска ударили по поселку Красное Шебекинского округа и окраине села Дроновка Грайворонского городского округа, пострадавших в обоих населенных пунктах нет.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов