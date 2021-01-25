Движение трамваев по проезду Дежнева восстановлено после ДТП

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Движение трамваев, двигающихся по маршруту № 17, по проезду Дежнева, восстановлено. Об этом сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

Ранее около дома 3 по данному проезду произошло ДТП с участием трамвая и пешехода. В связи с этим движение рельсового общественного транспорта задерживалось.

Сообщалось, что в результате происшествия пострадал пешеход. В ведомстве отметили, что им оказался пятилетний ребенок.

"По предварительным данным, ребенок отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем. Он госпитализирован, оказывается необходимая медицинская помощь", – отметили в Дептрансе, добавив, что на дорогах стоит быть внимательными.

