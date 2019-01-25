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17:46

Детский омбудсмен выяснит причины инцидента с подожженным школьником

происшествия дети

17:46

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришикн

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял на контроль инцидент с 15-летним подростком, госпитализированным с ожогами 98% тела, сообщает ТАСС.

По его словам, в первую очередь нужно разобраться в деталях произошедшего. Он пояснил, что следствие будет разбираться в том, что произошло и как это произошло, а его задача – понять, что привело к этому.

"Мы должны сначала понять детали этого страшного инцидента, посмотреть на семьи, на школы, что было вокруг", – отметил Бунимович.

Ранее сообщалось, что в НИИ скорой помощи имени Склифосовского доставлен 15-летний подросток с ожогами 98 процентов тела. Возбуждено уголовное дело об "Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью".

Инцидент произошел вечером 24 января. Ребенок с приятелями находился в подъезде жилого дома по улице Берзарина. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. Следователи на месте происшествия нашли пустую канистру с характерным для керосина запахом.

Как сообщили сами подростки, они баловались с керосином, и пострадавший сам пролил его на себя. Его приятели утверждают, что не видели момент возгорания.

В справочной медучреждения сообщили, что подросток сейчас находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Его состояние оценивается как тяжелое.

происшествия дети

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