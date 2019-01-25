Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике увеличилось до 107 человек

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По меньшей мере 107 человек погибли при взрыве трубопровода в мексиканском штате Идальго, рассказал губернатор штата Омар Файяд в интервью радиостанции Imagen Radio.

Еще 40 раненых остаются в больницах. До этого сообщалось о 100 погибших.

Вечером 18 января на крупном трубопроводе Туспан-Тула в штате Идальго произошли мощный взрыв и пожар. В момент ЧП сотни людей воровали бензин, переливая топливо в канистры и бидоны.

В мексиканской государственной нефтяной компании Pemex уточнили, что взрыв стал результатом незаконной врезки.