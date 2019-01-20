Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76

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Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 76, сообщает издание El Universal. Ранее сообщалось о 73 погибших и 76 раненых. Уточняется, что один из пострадавших скончался уже в больнице.

Мощный взрыв и пожар произошли на трубопроводе в штате Идальго в Мексике вечером 18 января (утро 19 января по Москве). Как сообщают мексиканские СМИ, в момент взрыва на месте происшествия находились десятки людей, которые незаконно воровали топливо на месте нелегальной врезки.

На месте работает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, а также медики и полиция. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что расследование ЧП будет прозрачным, чтобы достичь истины, ничего не скрывая.