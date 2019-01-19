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08:28

При взрыве трубопровода в Мексике погибли более 20 человек

происшествия за рубежом

08:28

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Фото: ТАСС/Imago

Более 20 человек погибли в результате взрыва и пожара на трубопроводе с горючим в Мексике. Еще более 70 человек пострадали. Об этом написал на своей странице в Twitter губернатор региона Омар Файяд.

"Я нахожусь на месте происшествия в Тлауэлильпане. К настоящему времени сообщается о 21 погибшем и 71 пострадавшем. Я поддерживаю связь с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, чтобы оказать помощь пострадавшим семьям", – написал он.


Мощный взрыв и пожар произошли на трубопроводе в штате Идальго в Мексике вечером 18 января (утро 19 января по Москве). Как сообщают мексиканские СМИ, в момент взрыва на месте происшествия находились десятки людей, которые незаконно воровали топливо на месте нелегальной врезки.

К настоящему моменту потушить пожар не удалось. На месте работает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, а также медики и полиция.

происшествия за рубежом

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