Крестная оставленных на морозе под Саратовом детей рассказала о странностях их матери

Фото: saratov.sledcom.ru

Мать, которая бросила своих детей на морозе в овраге под Саратовом, отличалась странностями в повседневном поведении. Об этом РЕН ТВ рассказала крестная детей.

По словам женщины, мать девочки после переезда в Прокудино начала "витать в облаках" и рассказывать о планах купить лошадь и остальной домашний скот. При этом подозреваемая не торопилась обустраивать быт.

Крестная рассказала, что была свидетельницей случая, когда отец в слезах встал перед детьми на колени и начал прощаться с ними. Мать же детей была конфликтным человеком, а ее гнев могла вызвать даже просьба надеть маску в магазине.

Однажды женщина подожгла туалет. "А зачем она его подожгла? Его можно было разобрать и баню истопить. То есть у нее уже такие заскоки были", – подчеркнула крестная детей.

При этом она отметила, что ни разу не видела следов побоев у девочки.

Детей обнаружили в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области 22 декабря. Мальчик 2013 года рождения погиб, а его сестру 2016 года рождения госпитализировали.

В региональной прокуратуре рассказали, что дети проживали в частном благоустроенном доме, а их семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Против матери детей возбудили уголовное об убийстве и покушении на убийство.

