Устроивший массовую аварию в Москве был под действием психолептика

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Устроивший массовую аварию на Третьем транспортном кольце перед въездом в Кутузовский тоннель состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем официальном телеграм-канале.

"Установлено, что 34-летний виновник ДТП с 2009 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, наличие которого является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами", – говорится в публикации.

Помимо этого, в ходе медосвидетельствования в крови водителя обнаружены следы нейролептика, препарата, оказывающего антипсихотическое и седативное действие.

Прокурор ЗАО Москвы направил в суд иск с требованием прекратить право мужчины на управление автомобилем и признать недействительным его водительское удостоверение.

Массовое ДТП произошло утром 21 декабря на внешней стороне ТТК перед въездом в Кутузовский тоннель. Водитель автомобиля Ford Explorer выехал на встречную полосу, где столкнулся с попутными машинами. По данным ГИБДД, повреждения получили 20 автомобилей. Легкие травмы получили два человека.

В ходе допроса виновник ДТП признался, что во время поездки у него возникли галлюцинации, которые могли быть вызваны психотропными лекарственными препаратами.

