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Для расследования причин аварии Су-57 в Хабаровском крае создана специальная комиссия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Истребитель Су-57 потерпел крушение во вторник, 24 декабря. Сообщается, что воздушная машина проходила испытания. Об этом заявил информированный источник "Интерфакса".

"Истребитель принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу, находился на испытаниях", – заявил собеседник агентства.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной компании заявили, что система катапультирования сработала штатно, летчик не пострадал.

"Сегодня в Комсомольске-на-Амуре во время испытательного полета в 111 км от аэродрома базирования потерпел аварию самолет Су-57. Система катапультирования сработала штатно, летчик катапультировался и остался жив. В причинах происшествия будет разбираться создаваемая комиссия. Жертв и разрушений на земле нет", – объяснили ситуацию в ОАК.

Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) – российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Ранее Минобороны РФ заявляло, что самолет успешно прошел испытания в Сирии.

