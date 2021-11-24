Сотруднику СК грозит увольнение за пьяное ДТП в Тюмени

Фото: телеграм-канал SHOT

Сотрудника Следственного комитета, насмерть сбившего двух рабочих в Тюмени, в ближайшее время уволят по отрицательным мотивам. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Учитывая тяжесть преступления, следствие собирается ходатайствовать об избрании ему самой жесткой меры пресечения – заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Тюмени автомобиль BMW насмерть сбил двух рабочих. ДТП произошло на объездной дороге 23 ноября около 23:00 (21:00 по московскому времени).

Одному из погибших 61 год, возраст второго пострадавшего устанавливается, на вид ему 30–35 лет.

Выяснилось, что водитель BMW был пьян – алкотестер показал 1,38 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого им воздуха. Позже стало известно, за рулем иномарки находился заместитель начальника следственного отдела одного из правоохранительных органов.