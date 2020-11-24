Прокуратура взяла на контроль расследование по факту аварии на северо-западе Москвы

24 ноября, 23:58
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела по факту аварии на улице Маршала Бирюзова в Москве. Об этом информирует официальный сайт ведомства.
"Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека", по факту ДТП на улице Маршала Бирюзова", – рассказали в ведомстве.
Сотрудниками ведомства было установлено, что столкновение двух машин случилось на пересечении улиц Маршала Соколовского и Маршала Бирюзова. После этого один из автомобилей вылетел на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов.
"От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, мужчина и малолетний ребенок госпитализированы", – заключили в прокуратуре.
Авария произошла в районе дома 18 по улице Маршала Бирюзова. В качестве предварительной версии произошедшего рассматривается выезд машины на красный сигнал светофора.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП на северо-западе Москвы. В данный момент следователи допрашивают очевидцев произошедшего.
Момент смертельной аварии на северо-западе Москвы попал на видео
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