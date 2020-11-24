Водитель легковушки не пропустил скорую помощь в Москве

Видео: Москва 24

В Москве водитель легкового автомобиля не пропустил машину скорой помощи с включенными проблесковыми огнями и сигнализацией.

Несмотря на сигналы скорой, легковушка продолжила движение по крайней левой полосе, из-за чего бригаде медиков пришлось объезжать ее по встречке.

"Это было приблизительно в районе Севастопольского проспекта, дома 10. Мы ехали из Ясенева. И вот товарищ принципиально даже перед нами затормозил", – рассказал Москве 24 водитель скорой Денис Хрип.

По его словам, из-за инцидента бригада потеряла в пути полминуты.

При этом водитель, за которым числится автомобиль, уверяет, что эта машина не его и за рулем сидел не он.

В настоящее время видео инцидента уже передали сотрудникам ГИБДД. Отмечается, что, согласно новому закону, за отказ пропустить скорую предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав от трех месяцев до года.

Ранее в Госдуме призвали ГИБДД усилить внимание к нарушителям, не уступающим дорогу скорой помощи. Как полагают парламентарии, далеко не все перестраиваются, когда слышат спецсигнал, а инспекторы ГИБДД не всегда следят за такими нарушителями.