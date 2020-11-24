Водитель легковушки не пропустил скорую помощь в Москве

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Несмотря на сигналы скорой, легковушка продолжила движение по крайней левой полосе, из-за чего бригаде медиков пришлось объезжать ее по встречке.
"Это было приблизительно в районе Севастопольского проспекта, дома 10. Мы ехали из Ясенева. И вот товарищ принципиально даже перед нами затормозил", – рассказал Москве 24 водитель скорой Денис Хрип.
По его словам, из-за инцидента бригада потеряла в пути полминуты.
При этом водитель, за которым числится автомобиль, уверяет, что эта машина не его и за рулем сидел не он.
В настоящее время видео инцидента уже передали сотрудникам ГИБДД. Отмечается, что, согласно новому закону, за отказ пропустить скорую предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав от трех месяцев до года.
Ранее в Госдуме призвали ГИБДД усилить внимание к нарушителям, не уступающим дорогу скорой помощи. Как полагают парламентарии, далеко не все перестраиваются, когда слышат спецсигнал, а инспекторы ГИБДД не всегда следят за такими нарушителями.
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