Мужчина, пострадавший при взрыве в Луганске, скончался в больнице

Фото: ТАСС/Александр Река

Скончался мужчина, который пострадал при взрыве в Луганске, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Глава ведомства уточнила, что врачи боролись за жизнь пострадавшего на протяжении суток.

"К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Сегодня в 11:20 он скончался, не приходя в сознание", – передает слова Пащенко телеграм-канал регионального правительства.

Пащенко добавила, что супруга погибшего, также пострадавшая при взрыве, находится в тяжелом состоянии.

Взрыв в Луганске произошел 23 октября. Пострадали два человека: мужчина с тяжелыми травмами лишился ноги и был госпитализирован, женщина получила повреждения средней тяжести.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте. Назначен ряд экспертиз, включая взрывотехническую, для установления всех обстоятельств произошедшего.