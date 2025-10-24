24 октября, 14:22Происшествия
Мужчина, пострадавший при взрыве в Луганске, скончался в больнице
Фото: ТАСС/Александр Река
Скончался мужчина, который пострадал при взрыве в Луганске, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Глава ведомства уточнила, что врачи боролись за жизнь пострадавшего на протяжении суток.
"К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Сегодня в 11:20 он скончался, не приходя в сознание", – передает слова Пащенко телеграм-канал регионального правительства.
Пащенко добавила, что супруга погибшего, также пострадавшая при взрыве, находится в тяжелом состоянии.
Взрыв в Луганске произошел 23 октября. Пострадали два человека: мужчина с тяжелыми травмами лишился ноги и был госпитализирован, женщина получила повреждения средней тяжести.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте. Назначен ряд экспертиз, включая взрывотехническую, для установления всех обстоятельств произошедшего.