ТАСС: один человек погиб при обстреле колонны Росгвардии неизвестными в Чечне

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Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного в Чечне, из-за чего один военнослужащий погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Еще один военный пострадал, добавила пресс-служба.

Ранее следователи возбудили уголовное дело против 33-летнего жителя Башкирии, который в Краснодаре напал на полицейского. По версии следствия, в ночь на 24 октября сотрудники патрульно-постовой службы заметили двух мужчин, ведущих себя подозрительно. Полицейские подошли к ним с целью проверки документов, но мужчины попытались скрыться.

Ведомство подчеркнуло, что во время преследования фигурант дела напал на сотрудника полиции, ударил его по голове и туловищу, а также похитил табельное оружие.