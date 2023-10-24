Пять человек погибли в ДТП с неисправным транспортом в Москве в январе – сентябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек погибли и 82 пострадали в авариях с неисправным транспортом в столице с января по сентябрь 2023 года. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Там уточнили, что за девять месяцев текущего года с участием транспорта, имеющего различные технические нарушения, зафиксировано 66 аварий, в которых погибли пять человек, еще 82 получили травмы.

Ранее сообщалось, что водитель сбил женщину с коляской на Новокузнецкой улице в Москве. Ребенок госпитализирован, началось административное расследование.

До этого авария с участием шести автомобилей произошла в столице на Марксистской улице в районе дома 24. Из-за ДТП были перекрыты три полосы по направлению в сторону центра и две полосы из трех были заняты в сторону ТТК.

По данным Госавтоинспекции, травмы получили три человека.

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