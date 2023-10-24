В Грузии задержали босса итальянской мафии Джузеппе Сганга

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Полиция задержала одного из главарей итальянской мафии Джузеппе Сгангу в Грузии. Данную информацию подтвердил главный прокурор страны Ираклий Шотадзе, сообщает телекомпания "Пирвели".

Как отметил Шотадзе, он не имел сообщников в Грузии. В настоящее время идет экстрадиция.

По сведениям телекомпании "Рустави", в 2020 году босса мафии заочно осудили в Италии и приговорили к 11 годам колонии. После этого его объявили в международный розыск.

До этого стало известно о смерти главы итальянской мафии Мессина Денаро. Один из главарей группировки "Коза ностра" скончался в тюрьме итальянского города Л'Акуила после продолжительной болезни. Он страдал от тяжелой формы рака толстой кишки, который диагностировали в конце 2020 года.

В 2017 году скончался экс-глава преступной организации "Коза ностра", итальянский мафиози Тото Риина. Он умер в возрасте 87 лет в итальянском городе Парма. Риина находился в коме после двух перенесенных операций. С согласия министра юстиции Италии Андреа Орландо к умирающему "крестному отцу" пустили ближайших родственников.

Полиция Италии показала видео из квартиры, где скрывался главарь "Коза Ностры"