Умер босс итальянской мафии Мессина Денаро

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Умер глава итальянской мафии Мессина Денаро, сообщает ТАСС. Один из главарей группировки "Коза ностра" скончался в тюрьме итальянского города Л'Акуила после продолжительной болезни.

Денаро страдал от тяжелой формы рака толстой кишки, который диагностировали в конце 2020 года. С момента своей поимки и заключения в январе этого года он получал лечение в тюремной больнице и перенес две операции.

22 сентября мафиози отказался от дальнейшего лечения и питания. Ему было 62 года.

Денаро скрывался от правосудия около 30 лет – с лета 1993 года. Его задержали в январе 2023 года в частной клинике Маддалена в Палермо.

В 2017 году скончался экс-глава преступной организации "Коза ностра", итальянский мафиози Тото Риина. Он умер в возрасте 87 лет в итальянском городе Парма. Риина находился в коме после двух перенесенных операций. С согласия министра юстиции Италии Андреа Орландо к умирающему "крестному отцу" пустили ближайших родственников.

Тото (Сальваторе) Риина, которого также называли Коротышкой за его небольшой рост, был последним так называемым боссом боссов мафии.