Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 09:48

В мире

Умер босс итальянской мафии Мессина Денаро

Фото: ТАСС/ROPI via ZUMA Press

Умер глава итальянской мафии Мессина Денаро, сообщает ТАСС. Один из главарей группировки "Коза ностра" скончался в тюрьме итальянского города Л'Акуила после продолжительной болезни.

Денаро страдал от тяжелой формы рака толстой кишки, который диагностировали в конце 2020 года. С момента своей поимки и заключения в январе этого года он получал лечение в тюремной больнице и перенес две операции.

22 сентября мафиози отказался от дальнейшего лечения и питания. Ему было 62 года.

Денаро скрывался от правосудия около 30 лет – с лета 1993 года. Его задержали в январе 2023 года в частной клинике Маддалена в Палермо.

В 2017 году скончался экс-глава преступной организации "Коза ностра", итальянский мафиози Тото Риина. Он умер в возрасте 87 лет в итальянском городе Парма. Риина находился в коме после двух перенесенных операций. С согласия министра юстиции Италии Андреа Орландо к умирающему "крестному отцу" пустили ближайших родственников.

Тото (Сальваторе) Риина, которого также называли Коротышкой за его небольшой рост, был последним так называемым боссом боссов мафии.

Читайте также

за рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика