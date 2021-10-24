Движение на улице Зацепский Вал в Москве затруднено после ДТП с несколькими авто

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на улице Зацепский Вал в ЦАО столицы затруднено после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса Москвы.

Инцидент произошел на улице Зацепский Вал, в районе дома 5 (на пересечении с улицей Кожевническая). На данный момент на месте работают оперативные службы города.

Уточняется, что заняты две полосы движения в сторону пересечения с Космодамианской набережной, для движения свободны две полосы.

Автомобилистов попросили быть внимательнее и по возможности объезжать участок происшествия.

Ранее авария с участием легкового автомобиля произошла на МКАД. Движение на участке было также затруднено и осуществлялось по трем полосам из шести.