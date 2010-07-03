Фото: скриншот телеканала Москва 24

Движение на Большой Дорогомиловской улице восстановлено после ДТП, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

На участке столкнулись три автомобиля, один из которых перевернулся. Его водитель пострадал. Пассажирка выбралась из машины.

Движение временно ограничивали на двух полосах движения в районе дома № 10 по пути следования в область. Автомобилистам советовали пользоваться набережной Тараса Шевченко и Кутузовским проспектом или Бережковской набережной и Третьим транспортным кольцом для объезда.

В Щербинке водителям рекомендуют объезжать пересечение улицы Маршала Савицкого и Симферопольского шоссе. Там, наехав на препятствие, загорелся грузовик.

Хотя пожар потушен, машина пока остается на дороге. Движение организовано по одной полосе в обоих направлениях поочередно.