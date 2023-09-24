В Тверской области разрушили новый памятник героям-пограничникам

Фото: Следственный комитет РФ

В городе Бологое Тверской области неизвестные разрушили новую стелу, посвященную героям-пограничникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"В ночь на 23 сентября текущего года в городе Бологое неизвестные лица разрушили стелу, посвященную героям-пограничникам. Организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение", – сообщили в ведомстве.

Памятник "Пограничникам всех поколений" в Бологом был открыт 28 мая 2023 года рядом с мемориальным комплексом "Вечный огонь". Открытие мемориала было приурочено к 105-летию образования пограничных войск.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике заново открыли мемориальный комплекс Саур-Могила. Там зажгли вечный огонь, который привезли из Москвы. Знаковый памятник был разрушен во время боевых действий в 2014 году. Но специалистам из Минобороны и военно-исторического общества удалось восстановить за 90 дней. Барельефы собирали из обломков.