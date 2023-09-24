В Ставрополье в результате аварии пострадал пятилетний ребенок

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На перекрестке в Ставрополье столкнулись два автомобиля. Пострадали пятилетний ребенок и еще два человека. Об этом сообщила Госавтоинспекция по Ставропольскому краю в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, ДТП случилось 23 сентября на регулируемом пересечении улиц Ленина и переулка Чкалова. Водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся другим автомобилем.

В аварии пострадала пятилетняя девочка. За рулем находился 49-летний местный житель. Он был трезв. Сообщается, что за последние два года этот гражданин привлекался к ответственности за нарушение ПДД уже 14 раз, в основном за превышение скорости.

"В его отношении составлены административные протоколы за нарушение требований сигнала светофора и отсутствие страховки", – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что три человека погибли после столкновения грузовика и маршрутки на трассе в Нижегородской области. Происшествие случилось около 09:40 по московскому времени на трассе М-7 недалеко от населенного пункта Шелокша Кстовского района.