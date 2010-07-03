Экстрадированный в США россиянин признал вину в киберпреступлениях

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Гражданин России Андрей Тюрин, экстрадированный в 2018 году в США из Грузии, признал вину по обвинениям в киберпреступлениях в американском суде, сообщает агентство Bloomberg.

Тюрину инкриминируются взломы компьютерных систем финансовых структур, брокерских контор и экономических СМИ, передает News.ru.

По совокупности ему может грозить до 92 лет заключения, в том числе по 30 лет за преступный сговор с целью совершения банковского мошенничества.

Ранее стало известно, что россиянина Дмитрия Украинского экстрадируют в США по решению уголовного суда Бангкока. Его обвиняет его в нелегальных финансовых операциях.