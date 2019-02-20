Суд Бангкока разрешил экстрадировать россиянина Украинского в США

Россиянина Дмитрия Украинского экстрадируют в США по решению уголовного суда Бангкока, сообщает РИА Новости.

Украинский был задержан в Паттайе в июле 2016 года. Американская сторона обвиняет его в нелегальных финансовых операциях.

Также против россиянина возбудили дело по обвинению в отмывании денег. Позже суд первой инстанции приговорил Украинского к десяти годам лишения свободы.

Изначально в отношении мужчины было принято постановление об экстрадиции в Россию, однако затем суд изменил свое решение.