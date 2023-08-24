Силовики применили оружие при задержании подозреваемого в Хабаровске

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Хабаровске силовикам пришлось применить табельное оружие во время задержания мигранта, попытавшегося скрыться от правоохранителей на автомобиле. О происшествии пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации агентства, правоохранители 24 августа проводили рейд на городском автовокзале.

"Один из выходцев центральных азиатских республик оказал сопротивление и, скрываясь на своем авто, пытался наехать на одного из правоохранителей. Кроме того, он представлял угрозу для людей. В связи с этим сотрудники Росгвардии применили табельное оружие", – сообщили в правоохранительных органах.

Там подчеркнули, что в такой ситуации применение оружия оправданно. Однако следователям еще предстоит оценить правомерность действий силовиков. Мужчину, попытавшегося скрыться, удалось задержать.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские обезвредили вооруженного мужчину, который открыл по ним стрельбу. Уточняется, что полицейские приехали к жилому дому из-за жалоб на соседа-дебошира. Вооруженный мужчина выстрелил по правоохранителям из окна своей квартиры и ранил одного сотрудника полиции.

Впоследствии к дому стрелявшего прибыли дополнительные силы правоохранителей. Было принято решение вскрыть входную дверь.



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