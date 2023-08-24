Россиянка упала с 10-метровой высоты в Абхазии

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Туристка из России упала в обрыв с 10-метровой высоты в селе Верхняя Эшера Сухумского района Абхазии. Сотрудники местного МЧС ее спасли, передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Отмечается, что сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС Республики Абхазия выехали по экстренному вызову. Прибыв на место, они обезболили 28-летнюю Сабину Михайлову, транспортировали ее на носилках к автотрассе и передали медикам. Пострадавшую доставили в республиканскую больницу.

Ранее жительница Екатеринбурга сорвалась с обрыва смотровой площадки в Дагестане. Она упала с высоты 10 метров.

Президент Ассоциации туриндустрии Дагестана Саадула Омаров заявил, что женщина оступилась во время спуска. По его информации, она сломала руку.

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