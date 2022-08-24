Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области увеличилось до 10

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

До десяти человек увеличилось число пострадавших в результате аварии с участием автобуса и легкового автомобиля в Нижегородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

"Сегодня около 15:15 в Дзержинске на Автозаводском шоссе у дома 48 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Mercedes. Предварительно, пострадали десять человек из автобуса", – отметили в ведомстве.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция, организована соответствующая проверка. О состоянии пострадавших не сообщается.

Об аварии стало известно ранее 24 августа. О ней сообщил глава Минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, который взял ситуацию на личный контроль. Изначально приводились данные о девяти пострадавших.

