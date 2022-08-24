В Париже обворовали квартиру актера Венсана Касселя – СМИ

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Фото: TACC/Guillaume Horcajuelo/EPA
Злоумышленники обворовали парижскую квартиру французского киноактера Венсана Касселя, полиция задержала троих подозреваемых. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники.
По данным журналистов, злоумышленники проникли в квартиру Касселя в 20-м округе Парижа в ночь на понедельник, 22 августа, разбив стекло. Актера в этот момент не было дома.
Отмечается, что двое из трех задержанных – несовершеннолетние, однако ранее они уже попадали в поле зрения полиции в связи с совершенными кражами. Старшему из задержанных 18 лет, он предстанет перед судом 24 августа. Судьбу других двух фигурантов определит суд по делам несовершеннолетних.
Ранее помощник Леди Гаги Райан Фишер получил четыре огнестрельных ранения в грудь во время выгула собак певицы в Лос-Анджелесе. Нападавшие, которые похитили двух из троих французских бульдогов Леди Гаги, скрылись на автомобиле. Третью собаку по кличке Мисс Азия нашли полицейские.
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