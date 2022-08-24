В Париже обворовали квартиру актера Венсана Касселя – СМИ

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Злоумышленники обворовали парижскую квартиру французского киноактера Венсана Касселя, полиция задержала троих подозреваемых. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники.

По данным журналистов, злоумышленники проникли в квартиру Касселя в 20-м округе Парижа в ночь на понедельник, 22 августа, разбив стекло. Актера в этот момент не было дома.

Отмечается, что двое из трех задержанных – несовершеннолетние, однако ранее они уже попадали в поле зрения полиции в связи с совершенными кражами. Старшему из задержанных 18 лет, он предстанет перед судом 24 августа. Судьбу других двух фигурантов определит суд по делам несовершеннолетних.

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