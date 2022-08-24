Столичные ТЦ начали проверять после угроз минирования с Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сообщения с угрозой минирования поступили в столичные ТЦ с Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

Уточняется, что сообщения поступили по почте. В настоящее время специалисты организовали выборочные проверки магазинов.

Ранее около 500 человек эвакуировали из Третьяковской галереи из-за сообщения о минировании.

До этого неизвестные сообщили об угрозе взрыва более чем в 600 различных зданиях в центре Москвы. Похожие сообщения получили 623 объекта, в том числе образовательные учреждения, отели и ТЦ. В результате осмотра всех "заминированных" объектов правоохранители не обнаружили ни одной бомбы.