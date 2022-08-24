Движение на Ленинском проспекте затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на Ленинском проспекте затруднено в сторону центра из-за ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Два автомобиля столкнулись в районе дома 123В. В результате происшествия одна из машин перевернулась, а другая выехала на тротуар и врезалась в ограждение.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются", – говорится в сообщении.

Из-за происшествия на проспекте занято две полосы из шести. Водителей призвали по возможности объезжать участок.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в две стоящие после ДТП машины на внешней стороне МКАД перед Новоегорьевским шоссе в Москве. Движение в сторону Новоегорьевского шоссе было существенно затруднено.

