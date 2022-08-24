Дорожный конфликт со стрельбой произошел между водителями на МКАД

Фото: depositphotos/Emevil

Дорожный конфликт со стрельбой произошел между водителями на 86-м километре МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Все случилось в районе пересечения с Дмитровским шоссе. Водитель Nissan жестами потребовал от автомобилиста на "Газели" остановиться, однако после того, как тот продолжил движение, неизвестный поравнялся с ним и выстрелил из пистолета.

В результате в "Газели" разбилось стекло правой двери, стрелявший уехал в сторону Осташковского шоссе. Позднее он был задержан.

По информации правоохранителей, мужчина является охранником ЧОП, до этого судим не был, владельцем гражданского оружия также не является. При осмотре авто у него были найдены один баллон от пневматического пистолета и металлические шарики.

В настоящее время заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, стрелявшему может грозить до 7 лет тюрьмы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Ранее четверо мужчин на каршеринге избили сотрудников ДПС на северо-западе Москвы при проверке документов. Отмечалось, что их удалось задержать. В ГУ СК по Москве сообщили, что следствие будет ходатайствовать об их аресте.

