Дорожный конфликт со стрельбой произошел между водителями на МКАД

10:59
Фото: depositphotos/Emevil
Дорожный конфликт со стрельбой произошел между водителями на 86-м километре МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Все случилось в районе пересечения с Дмитровским шоссе. Водитель Nissan жестами потребовал от автомобилиста на "Газели" остановиться, однако после того, как тот продолжил движение, неизвестный поравнялся с ним и выстрелил из пистолета.
В результате в "Газели" разбилось стекло правой двери, стрелявший уехал в сторону Осташковского шоссе. Позднее он был задержан.
По информации правоохранителей, мужчина является охранником ЧОП, до этого судим не был, владельцем гражданского оружия также не является. При осмотре авто у него были найдены один баллон от пневматического пистолета и металлические шарики.
В настоящее время заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, стрелявшему может грозить до 7 лет тюрьмы. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.
Ранее четверо мужчин на каршеринге избили сотрудников ДПС на северо-западе Москвы при проверке документов. Отмечалось, что их удалось задержать. В ГУ СК по Москве сообщили, что следствие будет ходатайствовать об их аресте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: