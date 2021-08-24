На юге Москвы автомобиль сбил 10-летнего ребенка на трамвайной остановке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге Москвы водитель автомобиля "Газель" сбил 10-летнюю девочку, которая выходила из трамвая на остановке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На улице Нагатинской у дома 18 водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на девочку 10 лет, выходившую из трамвая на остановке. Предварительно, травмы у ребенка несерьезные", – говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка находилась без родителей. На данный момент на месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции и разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее на юге Москвы водитель Mercedes сбил трехлетнего мальчика на самокате, катающегося во дворе жилого дома.