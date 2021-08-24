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Происшествия

09:32

На мосту в центре Москвы нашли труп мужчины с ножевыми ранениями

происшествия

Фото: depositphotos/blinow61

На территории Мещанского района столицы в нише моста найден труп мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту полиция организовала проверку. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что тело найдено в нише автомобильного моста, проходящего над железнодорожными путями в районе Водопроводного переулка.

"Прибывшие на место полицейские установили личность покойного. Им оказался 47-летний уроженец Тюменской области", – говорится в сообщении.

Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее тело младенца обнаружили в пруду на территории частного загородного клуба в ТиНАО. Труп ребенка 2020 года рождения с признаками утопления нашли в пятницу, 30 июля. По факту случившегося следователи СК возбудили уголовное дело.

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