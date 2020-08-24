В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 12 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Москва находится во второй десятке регионов по количеству новых случаев коронавируса в РФ. Так, в столице число новых случаев инфицирования составляет 4,93 на 100 тысяч человек.

Сергей Собянин ранее назвал хорошей ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались. В России выявлено 961 493 случаев COVID-19, вылечились 773 095 человек, скончались 16 448.