В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

24 августа, 23:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве скончались 12 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".
Москва находится во второй десятке регионов по количеству новых случаев коронавируса в РФ. Так, в столице число новых случаев инфицирования составляет 4,93 на 100 тысяч человек.
Сергей Собянин ранее назвал хорошей ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 23 миллионов случаев заражения, свыше 800 тысяч человек скончались. В России выявлено 961 493 случаев COVID-19, вылечились 773 095 человек, скончались 16 448.
Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19
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