Обвинение запросило еще 4 года колонии жене экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаевой

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Прокурор потребовал назначить жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой четыре года и один месяц лишения свободы в колонии-поселении. Об этом в беседе с РБК заявил адвокат обвиняемой Александр Савин.

По версии следствия, Мусаева в октябре 2024 года якобы напала на сотрудника ФСИН, когда находилась в служебном автомобиле во время перевозки из больницы. Утверждается, что она якобы поцарапала ему шею и сорвала погон.

Во время слушаний Шалинский суд Чечни допросил пятерых свидетелей – сотрудников колонии, где Мусаева отбывала наказание. Четверо из них не видели нападения, а единственный очевидец заявил, что слышал возмущения обвиняемой. По его словам, та якобы дергала сотрудника за погон. Видео инцидента отсутствует.

Женщина свою вину не признает, заявляя, что конфликта не было, а версия следствия построена на противоречивых свидетельствах и недоказанных утверждениях. Она объяснила, что после медицинских процедур ее впервые за долгое время усадили на заднее сиденье, хотя обычно возят спереди.

В этот момент сотрудник ФСИН якобы заявил, что ее дети пишут "всякое". Поэтому тот пригрозил ей: "Я скажу, что ты на меня напала". Мусаева также отметила, что лечение и режим стационара устраивали ее.

Жена экс-судьи Верховного суда Чечни была арестована еще в 2022 году в Нижнем Новгороде. Ее перевезли в Чечню и там осудили на 5,5 года по обвинению в применении насилия к представителю власти.

Позже суд сократил срок лишения свободы. Она должна была выйти из колонии в мае этого года, но в ноябре 2024 года против нее возбудили уголовное дело по статье о дезорганизации работы колонии и отправили в СИЗО.

