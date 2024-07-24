ТАСС: на юге Украины не могут потушить масштабный пожар

Фото: ТАСС/ПЭС Херсонской области

Украинские спасатели не могут потушить масштабный пожар на открытой местности в 30 гектаров в Николаевской области. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

"В Николаеве бушует масштабный пожар на открытой территории: ориентировочная площадь 30 гектаров. Спасателям сложно тушить огонь из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности", – указано в сообщении.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, тушение также осложнено из-за угрозы детонации взрывоопасных предметов.

Сообщается, что из-за пожара в некоторых районах города чувствуется сильный запах гари. Причины возникновения пожара украинские власти не называют, однако утверждают, что ситуация контролируемая.

Ранее сообщалось, что на Черниговской теплоэлектроцентрали на Украине произошел пожар. Причиной возгорания стало короткое замыкание, которое вывело из строя оборудование.