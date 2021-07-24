Водитель автобуса, съехавшего в кювет на Кубани, оказался частным перевозчиком

Фото: ТАСС/МЧС России

Водитель попавшего в ДТП на Кубани туристического автобуса оказался частым перевозчиком, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Краснодарскому краю.

"Водитель – частный перевозчик, его нанял профсоюз предприятия для своих работников. Люди – жители районов края, ехали в туристическую поездку в поселок Мезмай", – заявили в следственном управлении.

Утром 24 июля туристический автобус попал в ДТП в поселке Мезмай Апшеронского района. По уточненной информации СК, в аварии погибли два человека, еще 20 пострадали. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, не исключается, что у автобуса отказали тормоза. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.

Ранее пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Туве в ночь на субботу, 24 июля. Авария произошла на трассе в Барун-Хемчикском районе.