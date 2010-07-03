Пенсионерка сообщила о краже оленьих шкур из коммунальной квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пенсионерка сообщила в полицию о краже оленьих шкур из своей квартиры в Печатниковом переулке.
За помощью к правоохранителям обратилась 66-летняя жительница Мещанского района столицы. По ее словам, к ней в комнату в коммунальной квартире кто-то свободно прошел и похитил два ковра, шкуры животных, а также ювелирные изделия.
Ведется проверка информации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.
Ранее сообщалось, что жительница столицы отдала деньги якобы экстрасенсу за изгнание "ангела смерти". Женщина рассказала, что в марте прошлого года во время просмотра телевизора она обратила внимание на программу, в которой специалист по паранормальным явлениям принимала звонки от граждан. Заявительница позвонила по указанному в программе номеру. За услуги она заплатила 250 тысяч рублей.
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