Пенсионерка сообщила о краже оленьих шкур из коммунальной квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пенсионерка сообщила в полицию о краже оленьих шкур из своей квартиры в Печатниковом переулке.

За помощью к правоохранителям обратилась 66-летняя жительница Мещанского района столицы. По ее словам, к ней в комнату в коммунальной квартире кто-то свободно прошел и похитил два ковра, шкуры животных, а также ювелирные изделия.

Ведется проверка информации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что жительница столицы отдала деньги якобы экстрасенсу за изгнание "ангела смерти". Женщина рассказала, что в марте прошлого года во время просмотра телевизора она обратила внимание на программу, в которой специалист по паранормальным явлениям принимала звонки от граждан. Заявительница позвонила по указанному в программе номеру. За услуги она заплатила 250 тысяч рублей.

