Лодка на Москве-реке не переворачивалась

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В МЧС не подтвердили информацию о том, что лодка с людьми опрокинулась на Москве-реке, передает Агентство "Москва".

Спасателям от очевидцев поступило сообщение о том, что в районе Новорижского шоссе перевернулось судно с пассажирами. Они прибыли на место, однако факт ЧП не подтвердился. Оказалось, что люди просто купаются.

Ранее СМИ сообщали, что прогулочная лодка с 15 пассажирами перевернулась в районе Новорижского шоссе. Отмечалось, что пострадали как минимум два человека.