Прогулочная лодка перевернулась на Москве-реке – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прогулочная лодка перевернулась на Москве-реке в районе Новорижского шоссе, передает телеканал Москва 24 со ссылкой на СМИ. На борту было 15 человек.

По предварительным данным, пострадали как минимум два человека. Им оказывают первую помощь. Сколько человек уже удалось вытащить на берег, пока не сообщается.

Ранее в Москве прохожие спасли упавшую в Яузу женщину. Инцидент произошел в районе Преображенской набережной.