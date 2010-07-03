Сотрудника МЧС задержали по делу о пожаре в детском палаточном лагере

Фото: ТАСС/Пресс-служба правительства Хабаровского края

По подозрению в халатности по делу о пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае задержан сотрудник МЧС. Об этом говорится на сайте СУ СК РФ.

"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева", – говорится в сообщении ведомства.

По версии следователей, сотрудник МЧС проводил проверку в лагере в начале месяца и обнаружил нарушения. Однако ничего не предпринял, чтобы нарушения были ликвидированы.

Также по делу задержаны учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ночью 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми", который располагается в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, произошел пожар. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС боролись с огнем более двух часов.

В огне погибла 11-летняя девочка, еще трое детей скончались в больнице. Пяти взрослым медицинскую помощь оказали амбулаторно. В момент происшествия в лагере находились 189 воспитанников.

Лагерь "Холдоми" является частным, учредителем является ООО "Экстрим сервис", для размещения использовались корпуса и палатки. В палатках в третью смену, начавшуюся 21 июля, проживали 189 человек, в корпусах – 238. Было заключение от Роспотребнадзора от 26 октября на лагерь в 450 мест, при плановой проверке Госпожнадзора были выявлены нарушения в номерах гостиницы.

В Хабаровском крае 24 июля объявлен трехдневный траур. В настоящий момент на месте ЧП работают следственно-оперативная группа, следователи и криминалисты. Изымается необходимая для расследования документация.

