Торговый центр "Мега" в Химках эвакуирован после срабатывания сигнализации – СМИ

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Из торгового центра "Мега" в Химках эвакуировали около 4 тысяч человек после срабатывания сигнализации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Порядка 4 тысяч человек, включая 200 детей, эвакуированы из "Меги" в Химках из-за сработавшей сигнализации в бывшем McDonald’s на втором этаже", – отметил он.

По данным собеседника, короткое замыкание произошло в электрощитке. В настоящее время ТЦ возвращается к работе.

Ранее сообщалось, что порядка 500 посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Речной" на Фестивальной улице в Москве были эвакуированы после анонимного сообщения о "минировании".

