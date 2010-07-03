Пассажирский Airbus A320 перестал выходить на связь над Словакией

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Пассажирский Airbus A320 Милан – Харьков итальянского лоукостера Ernest перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров над Словакией, передает РИА Новости со ссылкой на специализированный сервис Airlive.

На ситуацию отреагировали военно-воздушных силы Словакии. На перехват были подняты два истребителя МиГ-29. Они вылетели с авиабазы "Слиач".

Через некоторое время связь с бортом восстановилась. Далее Airbus A320 продолжил полет без сопровождения.