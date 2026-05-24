В Петербурге задержали мужчину, который облил бывшую девушку кислотой и ударил ножом

В Санкт-Петербурге задержан 27-летний мужчина, который облил бывшую девушку кислотой, а затем ударил ее ножом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение произошло вечером 23 мая в квартире дома на Железноводской улице. По предварительным данным, во время конфликта мужчина облил 26-летнюю женщину кислотой, выстрелил в нее из сигнального пистолета, а затем нанес ножевые ранения, после чего скрылся.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее множественные химические ожоги всего тела и раны. На месте происшествия полицейские изъяли складной нож, канистру с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый аэрозольный баллончик.

Подозреваемого удалось оперативно найти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

