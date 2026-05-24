Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 мая, 17:03

Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, который облил бывшую девушку кислотой и ударил ножом

Фото: sledcom.ru

В Санкт-Петербурге задержан 27-летний мужчина, который облил бывшую девушку кислотой, а затем ударил ее ножом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение произошло вечером 23 мая в квартире дома на Железноводской улице. По предварительным данным, во время конфликта мужчина облил 26-летнюю женщину кислотой, выстрелил в нее из сигнального пистолета, а затем нанес ножевые ранения, после чего скрылся.

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее множественные химические ожоги всего тела и раны. На месте происшествия полицейские изъяли складной нож, канистру с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый аэрозольный баллончик.

Подозреваемого удалось оперативно найти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Читайте также


происшествия

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика