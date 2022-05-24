Стрельба произошла в начальной школе в Техасе – СМИ

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Стрельба произошла в начальной школе в Техасе. На место ЧП выехали правоохранители, сообщает информационный портал BNO News со ссылкой на очевидцев случившегося.

Уточняется, что ЧП произошло в городе Ювалде. Территории, расположенные рядом с местом происшествия, оцеплены полицейскими.

Со ссылкой на мэра города Дона Маклафлина телеканал Fox News сообщил, что пострадал один человек. По предварительным данным, стрелок забаррикадировался в школе.

Ранее неизвестный с огнестрельным оружием совершил нападение в израильском городе Бней-Брак. В результате стрельбы погибли пять человек. Местной полиции удалось нейтрализовать нападавшего. В то же время еще одно нападение было совершено в израильском Рамат-Гане. Оба города находятся недалеко от Тель-Авива.

