Почти 300 человек признаны потерпевшими в деле об отравлении барием в Петербурге – СМИ

18:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В дело об отравлении барием в клинике Санкт-Петербурга включены восемь погибших и порядка 300 пострадавших, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на одного из потерпевших.
"На днях следователь мне сообщил, что в нашем деле пострадавшими признаны почти 300 человек. Официально погибшими именно от отравления барием в клинике – восемь. Сейчас проводятся химические экспертизы вещества", – отметил он.
По словам потерпевшего, спустя 4 месяца после трагедии никому из пострадавших или родственников погибших так и не принесли извинения ни медучреждение, ни комитет здравоохранения города, который курировал клинику.
"Для получения выплат, которые анонсировал в качестве дополнительной помощи губернатор города Александр Беглов, нас все так же просят предоставить результаты судмедэкспертизы, которые мы физически предоставить не можем. А без этого выплаты не положены, хотя мы признаны потерпевшими официально", – заключил мужчина.
Трагедия произошла в январе этого года. После того как три пациента Городского консультативно-диагностического центра № 1 скончались после обследования желудка с применением сульфата бария, было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам. На тот момент сообщалось о 23 пострадавших.
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